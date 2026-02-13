Le nuove borse Gucci si muovono con disinvoltura tra tailoring, denim e pellicce over, dimostrando come l’heritage della Maison possa convivere con l’energia spontanea dello street style moderno. Questa evoluzione si riflette nelle ultime passerelle, dove il direttore creativo Alessandro Michele ha deciso di rompere gli schemi tradizionali, mescolando materiali e stili in modo innovativo. Un dettaglio che spicca è il logo gigante, che campeggia senza timidezza sulle nuove creazioni, attirando subito l’attenzione delle it-girl che le indossano al braccio con disinvoltura.

Le nuove borse Gucci si muovono con disinvoltura tra tailoring, denim e pellicce over, dimostrando come l’heritage della Maison possa convivere con l’energia spontanea dello street style moderno. Emily Ratajkowski è stata vista a New York City il 6 febbraio 2026 con la Gucci Giglio in canvas GG marrone scuro, arricchita da dettagli Web, confermando la capacità dell’accessorio di dialogare con un contesto urbano contemporaneo e lifestyle metropolitano. Alex Consani ha scelto la Gucci Borsetto, abbinandola a un outfit rilassato e calibrato, composto da giacca kaki, camicia bianca e jeans ampi. Allo stesso modo, Vittoria Ceretti ha valorizzato la Borsetto con una maxi pelliccia bicolore firmata Ferragamo, dimostrando come la borsa possa completare look più scenografici e invernali. 🔗 Leggi su Amica.it

Le nuove borse Gucci si muovono con disinvoltura tra tailoring, denim e pellicce over, rigorosamente al braccio delle it-girl

