Le novità beauty di febbraio 2026

A febbraio 2026, emergono diverse novità nel mondo della bellezza, grazie all'arrivo di brand indipendenti e di nuove ambassador di rilievo. Ad esempio, alcuni profumi ispirati alle fragranze mediorientali conquistano gli scaffali, attirando l’attenzione degli appassionati. In questo mese, il settore si arricchisce anche di collaborazioni che portano freschezza e innovazione, come il lancio di prodotti con fragranze orientali e note speziate.

Sephora ha due nuovi indie brand che promettono molto bene Uno dei talenti di Sephora è proprio quello di fare scouting di brand di nicchia e trasformarli in dei colossi del beauty, vedi Sol de Janeiro. Tra le new entry c'è Glowery, dal pack giocoso e colorato, e formule smart attente alla barriera cutanea. Il brand è stato fondato nel 2024 da Alexandra Kolasinski con l'intento di unire rigore dermatologico e piacere d’uso. I prodotti sono realizzati in Francia e Corea e sono formulati con il 97%-99% di ingredienti di origine naturale, dal Latte pro-collagene glassante al Siero illuminante con centella asiatica, al Burro anti-età che trattiene l'umidità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Negli ultimi anni, il settore della bellezza ha visto la nascita di nuove beauty destination, tra store, boutique e saloni innovativi.

Dagli esosomi alle jelly mist, le novità della K-Beauty, la skincare coreanaTante le novità della skincare coreana per il 2026: dagli esosomi alle texture jelly, nuovi ingredienti, tendenze e prodotti che stanno conquistando il mercato ... iodonna.it

Novità in casa LVMH, in particolare per quanto riguarda il beauty. Il colosso del lusso ha infatti lanciato una serie di nomine strategiche con effetto immediato. L’obiettivo Rafforzare l’organizzazione e sostenere la strategia di crescita sostenibile della società. - facebook.com facebook