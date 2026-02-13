Le dolci voci dell’amore | mattinata speciale con Filomena Migliaccio

Il 14 febbraio alle 11:30, Filomena Migliaccio canta durante l’evento “Le dolci voci dell’amore” per festeggiare San Valentino, portando sul palco melodie e parole d’amore. La cantante si esibisce in una sala decorata con fiori e candele, creando un’atmosfera intima e calda per tutti i presenti.

Protagonista dell'incontro sarà la cantante Filomena Migliaccio, nota anche per la sua partecipazione a Io Canto Senior, pronta a regalare al pubblico un momento musicale intenso e ricco di emozioni. Ad arricchire la mattinata ci saranno le letture curate da Valeria Veltri, che accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra parole e suggestioni dedicate all'amore. L'evento rappresenta un'occasione ideale per chi desidera trascorrere un San Valentino diverso dal solito: non solo musica, ma anche cultura e convivialità in uno spazio simbolo della tradizione.

