Le condizioni di McTominay in vista di Napoli-Roma | colloquio con Conte

Scott McTominay si presenta in condizioni precarie dopo aver accusato un dolore al ginocchio durante l’allenamento di ieri, motivo per cui ha avuto un colloquio diretto con il tecnico José Mourinho, che si sta confrontando con lo staff medico per decidere se schierarlo contro la Roma domenica sera.

Le condizioni di Scott McTominay tengono con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Il centrocampista scozzese è reduce da alcuni giorni complicati dal punto di vista fisico dopo aver già saltato la partita di Coppa Italia com il Como, ma i segnali delle ultime ore sembrano incoraggianti. Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli.it, l’allenatore Antonio Conte avrebbe voluto confrontarsi direttamente con il giocatore per capire le sue reali sensazioni. C’è stato un colloquio, avvenuto durante una seduta di allenamento, per valutare senza filtri le condizioni del centrocampista e pianificare al meglio la gestione della gara.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su napoli roma

In casa Napoli si respira ancora aria di preoccupazione per le condizioni di McTominay, che si è infortunato al “Luigi Ferraris” di Genova.

Il Napoli rischia di perdere Scott McTominay per le prossime partite.

Ultime notizie su napoli roma

