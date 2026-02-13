Le cinque prove decisive per il futuro dell’Europa
Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, i leader europei si preparano a definire le cinque prove decisive per il futuro dell’Europa, concentrandosi su competitività, energia, mercato unico e “Made in Eu” per rispondere alle sfide della ripresa economica e della sostenibilità.
Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, i leader europei discutono di competitività, energia, mercato unico e “Made in Eu”. L’intervento più brillante, come al solito, è stato quello di Mario Draghi: l’ex presidente del Consiglio ha parlato di deterioramento del quadro economico globale e della necessità di decisioni più rapide. Il lessico è quello dell’industria e dei capitali. Ma il contesto è sempre più hobbesiano – meno adesione a regole condivise, ricorso frequente all’uso della forza. È per questo che l’autonomia economica senza sicurezza rischia di restare incompleta. Per decenni l’Europa ha vissuto dentro una serie di illusioni comode. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Federica Brignone in dubbio per la discesa delle Olimpiadi. Ninna Quario: “Decisive le prove”
Federica Brignone potrebbe restare fuori dalla discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Futuro Nuno Tavares: ore decisive per il terzino portoghese, le ultime | CM.IT
Le decisioni sul futuro di Nuno Tavares si avvicinano, con possibili sviluppi riguardo al suo trasferimento dalla Lazio nel mercato di gennaio.
Argomenti discussi: Competitività armata | Le cinque prove decisive per il futuro dell’Europa; Olimpiadi, la notte di Zanon. Da qui innesti su polizia e sanità; Garlasco in TV, Lovati sentenzia: Tentativi di depistaggio, Stasi dichiarò di aver trovato Chiara sotto minaccia; Prove contro Sempio. Garlasco, il cerchio si stringe ancora: Elementi decisivi. Cosa si è scoperto.
