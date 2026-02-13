Le chiavi della città a Re Carnevale | Adesso la ’Baraonda’ può iniziare

A Fermo, ieri pomeriggio, le chiavi della città sono state consegnate ai Re Carnevale, segnando l’inizio ufficiale di Baraonda, il tradizionale Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Nonostante la pioggia e il freddo, l’evento si è svolto regolarmente grazie a una soluzione coperta che ha evitato che il maltempo fermasse la festa. La cerimonia, avvenuta nel centro storico, ha attirato molti spettatori, che hanno assistito alla consegna simbolica delle chiavi, mentre i festeggiamenti proseguiranno con coriandoli, musica e sfilate fino alla prossima settimana.

Se il meteo si mette di traverso, Fermo ha comunque una soluzione. Non si ferma per niente al mondo Baraonda, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio, la pioggia e il freddo di ieri non hanno impedito la consegna delle chiavi della città ai rispettivi Re Carnevale, per una settimana quasi di festa, follie, coriandoli e divertimento. La scena si è spostata da Capodarco a piazza Sagrini, proprio per tutelare i tanti piccoli arrivati per giocare con gli amministratori che si sono dovuti arrendere alla prepotenza del Carnevale. E così, il vice sindaco reggente Mauro Torresi per Fermo e l’assessore Giampiero Marcattili per Porto San Giorgio hanno dovuto cedere le grandi chiavi delle rispettive città, con la promessa di tornare ad amministrare due luoghi ordinati e pacifici già dal prossimo martedì grasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le chiavi della città a Re Carnevale: "Adesso la ’Baraonda’ può iniziare" Coriandoli e maschere. Inizia la Baraonda . Ai Re Carnevale le chiavi delle città Questa mattina, alle 10, in Piazza Sagrini a Santa Caterina, è partita ufficialmente la Baraonda di Carnevale. A suor Guglielmina le "Chiavi della città" di Riposto: "Un esempio luminoso per la nostra comunità" Contenuti correlati Argomenti discussi: Carnevale di Trieste 2026 al via: consegnate le Chiavi della città tra maschere, musica e gemellaggio con Muggia; Le chiavi della città a Re Carnevale: Adesso la ’Baraonda’ può iniziare; Al Radecaro le Chiavi della Città; Moncalieri apre il Carnevale: alla Lunetta le chiavi della città, il 22 arrivano i carri. Carnevale di Offida, chiavi alla Congrega dell’aquila. Attesa per il Bove Finto e i VlurdL’edizione di quest’anno è stata impreziosita anche da importanti anniversari che testimoniano la vitalità dei Gruppi mascherati ... picenooggi.it Carnevale di Moncalieri, consegnate alla Lunetta le chiavi della città: il 22 la sfilata dei carriCon l'appuntamento di sabato scorso dedicato ai bambini, che ha colorato e riempito di coriandoli il PalaExpo, è ufficialmente iniziato il Carnevale di Moncalieri. Il vicesindaco Davide Guida ha conse ... torinoggi.it Porto San Giorgio, la consegna ufficiale delle chiavi apre tutte le porte a Re Carnevale: gli appuntamenti targati Baraonda - facebook.com facebook Carnevale di Offida, chiavi alla Congrega dell’aquila. Attesa per il Bove Finto e i Vlurd x.com