Le acconciature cult della serie Bridgerton | romanticismo potere e tocco couture

Bridgerton ha conquistato il pubblico con le sue acconciature iconiche, che combinano romanticismo e status sociale. Questa serie, infatti, mette in scena un mondo in cui i capelli parlano di potere e di eleganza, utilizzando dettagli come chignon elaborati e accessori scintillanti. Un esempio concreto sono le pettinature elaborate delle protagoniste, che riflettono le gerarchie sociali dell’epoca.

Life&People.it Bridgerton non è soltanto una serie tv in costume, né un guilty pleasure travestito da romanzo ottocentesco; è un universo estetico preciso, quasi ossessivo, costruito su dettagli che diventano linguaggio: guanti lunghi, bustini, perle; ma soprattutto i capelli. Perché, nella seconda stagione, l’hairstyling non è mai accessorio secondario, è un segnale narrativo, un modo per dichiarare chi si è, che posto si occupa nella gerarchia sociale, e quale tipo di desiderio si sta scegliendo di incarnare. Non a caso, alcune pettinature viste negli episodi sono rimaste impresse più di certi abiti.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Approfondimenti su bridgerton acconciature

La serie Bridgerton torna a far parlare di sé, questa volta per le acconciature che sfoggiano i personaggi.

Oggi torna su Netflix la quarta stagione di Bridgerton.

Ultime notizie su bridgerton acconciature

Argomenti discussi: Dal trucco period drama ai capelli corsetto: i beauty look di Cime Tempestose; Acconciature di tendenza 2026: questo iconico stile retrò è tornato, cancellando gli anni e dominando le passerelle.

Le boxer braids saranno l’hairstyle della prossima stagione?Tradotto letteralmente: le trecce da ring. Portate per anni da volti noti della cultura rap, ora l’acconciatura da pugile conquista pure le passerelle. E si accessoria. esquire.com

Olsen Waves, sono tornate le onde delle gemelle cult. Le celeb ne vanno pazze (e voi potete copiarle così)Con l’arrivo della stagione più calda, le acconciature si liberano da ogni rigidità e si lasciano ispirare dall’atmosfera casual delle giornate in riva al mare. Le classiche beach waves evolvono in ... corriere.it

La serie Bridgerton ha ridefinito il concetto di glamour d’epoca, riportando in auge acconciature che uniscono romanticismo ed eleganza - facebook.com facebook