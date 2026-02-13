Lazio gli Ultras continuano a protestare | Se i giocatori non prendono posizione meglio che non vengano sotto la curva a baciare la maglia
Gli Ultras della Lazio manifestano ancora il loro disappunto, dopo che i giocatori non si sono schierati pubblicamente sulla questione. La protesta si è scatenata ieri sera durante l’allenamento, quando alcuni tifosi hanno esposto uno striscione con scritto: “Se non avete il coraggio di parlare, meglio che non veniate sotto la curva a fingere”. La contestazione nasce dal fatto che, nonostante i recenti risultati positivi della squadra, il gruppo ultras desidera maggiore chiarezza e impegno da parte dei calciatori.
Uno dei temi più caldi in casa Lazio riguarda il tifo organizzato biancoceleste, che continua a far sentire la propria voce critico pur davanti a risultati positivi sul campo. Ai microfoni di Radio Laziale, Giovanni, uno degli esponenti della Curva Nord, ha spiegato il senso delle proteste: “Questa è una dimostrazione d’amore, non una battaglia legata ai risultati. La nostra protesta è spontanea, ognuno è libero di agire come meglio crede. Abbiamo deciso di festeggiare San Valentino a Ponte Milvio perché amiamo la Lazio e vogliamo starle vicini, comunque e a prescindere. È un gesto di affetto estremo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
