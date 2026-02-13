Lavori tra Concessa e Santa Lucia chiusura temporanea nel tratto della Catona-San Roberto

Per i lavori di rifacimento del manto stradale e di sistemazione delle canalizzazioni delle acque piovane, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto della strada tra Concessa e Santa Lucia. La chiusura, prevista per domani, riguarda la provinciale 106 Catona-San Roberto, che resterà inattiva per alcune ore. Durante i lavori, gli automobilisti saranno indirizzati su percorsi alternativi, e le operazioni si concentrano su un tratto di circa due chilometri.

L'ordinanza per la giornata del 14 febbraio dalle 7 alle 17, periodo in cui sarà possibile utilizzare un percorso alternativo e la strada provinciale potrà essere percorsa solo da mezzi di soccorso L'avviso arriva dal Comune di Reggio Calabria, che cita l'ordinanza n. 116 del 10 febbraio 2026, che adotta il provvedimento per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, dalle ore 7 alle 17. Nelle ore di chiusura del tratto di strada sarà consentito il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza. La disposizione, concertata con le amministrazioni di San Roberto e Fiumara, si è resa necessaria per garantire la sicurezza della ditta esecutrice dei lavori e degli automobilisti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

