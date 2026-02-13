Lavori alla scuola media di Airola ‘Dovere Civico’ interroga il sindaco che non risponde

Il sindaco di Airola non risponde alle domande di Dovere Civico sulla ricostruzione della scuola media. Il gruppo consiliare ha chiesto chiarimenti dopo le dichiarazioni del Vicesindaco in aula e sui social, che indicano ritardi e problemi nell’avvio dei lavori. Tuttavia, il sindaco non ha ancora fornito spiegazioni né si è presentato alle richieste di confronto, lasciando in sospeso una questione che resta aperta da mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti In seguito alle dichiarazioni pubbliche rese dal Vicesindaco in Aula Consiliare e sui social, in merito ai lavori pubblici per l'abbattimento e la ricostruzione della scuola media di Airola, il Gruppo Consiliare Dovere Civico, " lo scorso giugno 2025 è stato costretto ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnico – amministrativi, necessari per fare emergere, ancora una volta, la verità scritta negli atti che, incontrovertibilmente, riconduce ogni responsabilità (dubbi, ritardi e disagi) al legittimo titolare. Come d'altronde è già accaduto per il progetto iniziale della scuola media, bocciato per errori procedurali nel rilascio dell'autorizzazione sismica, inizialmente redatta dal comune, poi confermata di competenza del Genio Civile ed in occasione del sequestro della scuola elementare Padre Pio per mancanza delle previste certificazioni edili all'esito dell'efficientamento energetico.