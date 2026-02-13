Lavorare a Malpensa, Job Day per 150 posti Il Job Focus Malpensa, il recruiting day dedicato alle opportunità nel settore aeroportuale, si svolgerà martedì 17 febbraio alle 9 presso il terminal 1 dell’aeroporto. Sono disponibili 150 posti, principalmente per addetti al check-in, sicurezza e servizi di assistenza ai passeggeri, con l’obiettivo di coprire le esigenze di personale in vista della ripresa dei voli. La giornata si distingue per l’opportunità di presentarsi direttamente alle aziende che operano nello scalo, senza bisogno di pre-registrarsi, e di ottenere un colloquio sul posto.

Lavorare nel settore aeroportuale, nuove opportunità che si aprono con il il J ob Focus Malpensa, recruting day che si terrà martedì 17 febbraio con appuntamento alle 9.30 nella sala consiliare di Vanzaghello in piazza Pertini 1. L’iniziativa, dedicata all’incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione che riguarda oltre 150 posizioni, è organizzata da Afol Metropolitana insieme ai Comuni di Vanzaghello e Turbigo. Durante il Job Day sarà possibile sostenere colloqui di selezione con aziende, agenzie per il lavoro e recruiter di Afol per numerosi profili professionali. Saranno selezionati candidati per la ristorazione, i trasporti, addetti e affette al check-in, addetti e addette al carico, scarico e smistamento bagagli, personale per l’assistenza passeggeri con ridotta mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavorare a Malpensa, Job Day per 150 posti

Approfondimenti su job day

Oltre 150 posti di lavoro nel settore aeroportuale sono in palio il 17 febbraio a Malpensa.

Venerdì 17 febbraio si tiene al Malpensa il Job Day dedicato alle opportunità di lavoro nel settore aeroportuale.

Ultime notizie su job day

Argomenti discussi: A Malpensa 150 posti di lavoro, la presentazione sul territorio al Job Day; Lavorare a Malpensa, con il Job Day Focus più di 150 posizioni aperte; Job day Malpensa. In palio 150 posti; 275 posti a Milano-Malpensa: Job Day a Vanzaghello il 17 febbraio.

Malpensa cerca personale: oltre 150 posti al Job Day di VanzaghelloVANZAGHELLO – Più di 150 opportunità di lavoro nel settore aeroportuale saranno al centro del Job Day Focus Malpensa, in programma martedì 17 febbraio. L’iniziativa è pensata per favorire l’incontro t ... laprovinciadivarese.it

Job day Malpensa. In palio 150 postiSono oltre 150 le opportunità di lavoro disponibili nel settore aeroportuale che saranno presentate il 17 febbraio in occasione ... msn.com

Oltre 150 opportunità di lavoro a Malpensa: lunedì il Job day a Vanzaghello. - facebook.com facebook