Il ministro israeliano Smotrich ha criticato duramente l’Autorità Palestinese, accusandola di gestire male le risorse destinate a scuola e sanità, e questa polemica ha portato alla sospensione delle attività a Nablus. Le aule della scuola media Zanabiye sono rimaste vuote, con circa cento studenti che non sono entrati in classe. La decisione di chiudere temporaneamente gli edifici è stata presa dopo le tensioni cresciute tra le parti, che hanno reso difficile garantire la sicurezza di studenti e insegnanti.

Territori palestinesi occupati I tagli ai fondi palestinesi attuati dal ministro israeliano rischiano di bloccare istruzione e assistenza sanitaria. «Il 2026 sarà duro»

Le piccole e spoglie aule della scuola media Zanabiye di Nablus sono vuote. Gli alunni, un centinaio, sono rimasti a casa. E così hanno fatto gli insegnanti. «Non c'è sciopero, non è in atto alcuna protesta» precisa la direttrice Aisha Khatib. «I nostri ragazzi e i docenti da tempo vengono solo tre giorni a settimana, è diventata una scuola part-time».

© Cms.ilmanifesto.it - L’attacco di Smotrich all’Anp affossa scuola e sanità in Palestina

Durante l'evento Atreju organizzato da Fratelli d'Italia, Meloni e Abu Mazen hanno sottolineato il ruolo centrale dell'Italia nel Medioriente.

