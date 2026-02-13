L’assessore regionale Mammi al Mercato ittico | al centro la sistemazione della struttura e nuovi finanziamenti

L’assessore regionale Mammi ha visitato il Mercato ittico di Cesenatico per discutere della sua ristrutturazione e dei fondi necessari per migliorarlo. La visita si è concentrata sulla possibilità di intervenire sulla struttura e di ottenere nuovi finanziamenti. Il mercato rappresenta un punto fondamentale per l’economia locale e la tradizione della marineria, che continua a sostenere l’attività dei pescatori e l’identità della città.

Il Mercato ittico di Cesenatico come presidio economico, produttivo e identitario della città e dell’intera marineria romagnola. È questo il cuore della visita dell’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi a Cesenatico, che ha fatto tappa al mercato ittico di Cesenatico per incontrare operatori e rappresentanti del comparto e fare il punto sulle prospettive di sviluppo della struttura e della filiera ittica locale. “La visita dell’assessore Mammi rappresenta un segnale importante di attenzione e vicinanza al comparto della pesca – afferma la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi –.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

