L’asse Roma-Berlino è già saltato | Merz scarica Trump e Meloni

Merz ha accusato Trump e Meloni di aver messo fine all’alleanza tra Roma e Berlino. La rottura si è resa evidente dopo le parole di Meloni, che aveva definito il rapporto italo-tedesco come un “motore” tra i due paesi, ma i recenti scontri hanno dimostrato il contrario. La tensione tra le parti si è intensificata già nelle scorse settimane, evidenziando come gli interessi politici abbiano preso il sopravvento.

L'asse Roma-Berlino, celebrato giovedì da Giorgia Meloni nel castello fiammingo di Alden Biesen come "motore italo-tedesco", rischia di essere durato lo spazio di pochi giorni. Ieri, aprendo la Conferenza sulla sicurezza di Monaco (che si chiuderà domani), il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sancito a parole una frattura tra Stati Uniti ed Europa. E ha lasciato a Meloni il cerino in mano: sceglierà davvero Berlino o continuerà — come ha sempre fatto — a inseguire i diktat di Washington, anche a costo di isolarsi in Europa? Molto più probabile la seconda opzione. L'asse Roma-Berlino è già saltato.