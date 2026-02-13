Lascia subito il villaggio Si ubriaca e viene cacciato dalle Olimpiadi scandalo a Milano-Cortina

Un atleta è stato allontanato dal Villaggio olimpico di Milano-Cortina dopo aver esagerato con l’alcol e aver causato un incidente. La sua condotta sconsiderata ha provocato una forte reazione tra gli organizzatori, che hanno deciso di allontanarlo subito. È il primo caso di questo tipo durante i Giochi, e la notizia si è diffusa rapidamente tra gli altri partecipanti.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 continuano a regalare emozioni, medaglie e storie di sport, ma anche episodi inattesi che finiscono per scuotere l’atmosfera del Villaggio olimpico. Mentre gli atleti si giocano tutto in pochi secondi sulle piste e sui trampolini, dietro le quinte le tensioni possono esplodere improvvisamente, trasformando una spedizione in un caso internazionale. In queste ore a far discutere non è stato un risultato mancato o una caduta spettacolare, bensì un provvedimento disciplinare che ha colpito uno dei membri di uno staff tecnico straniero. La federazione coinvolta ha parlato di violazione del regolamento interno, una norma chiara che vieta il consumo di bevande alcoliche durante i Giochi, anche al di fuori degli impegni ufficiali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su milano cortina Si ubriaca alle Olimpiadi: cacciato dai Giochi il tecnico del salto della Finlandia L'allenatore finlandese di salto con gli sci Igor Medved è stato allontanato dai Giochi Olimpici di Pechino dopo essersi ubriacato durante una serata di festa, violando le norme sull’uso di alcol imposte dalla squadra. Igor Medved cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina: ha violato le regole sul consumo di alcol Igor Medved, il capo allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, è stato cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su milano cortina La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico: preferisce alloggiare in un hotel a cinque stelleLa squadra canadese di hockey su ghiaccio abbandona il villaggio olimpico per un hotel a 5 stelle. Vogliamo creare le condizioni migliori ... ilfattoquotidiano.it MILANO CORTINA | La 'tigre' Brignone diventa un film. Riprese in corso, l'uscita è prevista in autunno. #ANSA - facebook.com facebook Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com