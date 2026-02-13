L’arte di lavorare i metalli | Dal calderaio al fabbro

La bottega della famiglia Brocchi a Siena, attiva dal 1915, continua a tramandare l’antica arte della lavorazione dei metalli, resistendo come uno degli ultimi esempi di artigianato tradizionale ancora vivo in città.

Tante botteghe senesi sono un patrimonio cittadino, tra queste sicuramente c’è la bottega della famiglia Brocchi che dal 1915, rappresenta l’antica arte della lavorazione dei metalli, che è oggi uno dei pochissimi esempi di artigianato rimasto a Siena. "La bottega nasce nel 1815 circa, così ha sempre detto mio nonno - afferma Laura Brocchi - a quell’epoca almeno risalgono i contratti di affitto, perchè la bottega è sotto la chiesa di San Martino, di conseguenza è tutt’ora di proprietà dell’istituto interdiocesano per il sostentamento del clero. Nasce come bottega di calderaio e non di fabbro, spesso le due cose vengono scambiate ma il calderaio è quella figura che lavora il metallo e lastra, quindi nasce come bottega per oggetti di uso quotidiano, alla quale poi si è aggiunta la lavorazione artistica, ovvero del basso rilievo in rame, quindi non solo uso domestico, ma anche per decoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

