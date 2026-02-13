Nico Dente Gattola scrive che il Serra International Italia ha scelto il tema

di Nico Dente Gattola* Il Serra International Italia ha come tema dell’anno sociale 2025-2026 la frase“ tutti dicono pace ma la pace non c’è” tratta da un versetto di Geremia, argomento che tocca le coscienze di tutta l’opinione pubblica. Ebbene in questo solco, si colloca l’evento organizzato dal Serra Club Miglio D’oro dal titolo “l’arte come strumento di pace e recupero del territorio” presso la splendida cornice della Chiesa di San Giuseppe dei Nudi, grazie alla preziosa collaborazione dell’omonima fondazione, molto più che una semplice padrona di casa. L’incontro è stato aperto dai saluti della Presidente nazionale del Serra Italia professoressa Maria Lo Presti la quale ha ricordato come il tema sia quanto mai di grande attualità e ha visto la partecipazione come relatori di Ugo de Falviis Presidente della Fondazione e di Alessandro Castagnaro docente universitario e moderato dall’avv.🔗 Leggi su Ildenaro.it

