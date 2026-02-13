Laporta è un despota | quattro candidati per detronizzare il presidente del Barcellona Elezioni il 15 marzo

Joan Laporta è stato definito un despota, e ora quattro candidati si preparano a sfidarlo nelle prossime elezioni del Barcellona, che si terranno il 15 marzo. Da lunedì, il presidente uscente lascerà formalmente il suo ruolo, ma lui stesso ha annunciato di voler riconquistare il club e portare a termine il suo progetto. Ha già incontrato i giocatori e i dirigenti, promettendo di tornare in carica e di continuare a puntare sui titoli.

Da lunedì, Joan Laporta non sarà ufficialmente più il presidente del Fc Barcelona. Ma non molla. “ Voglio vincere il 15 marzo per poter tornare e continuare a conquistare titoli”, ha già dichiarato a giocatori e membri del club, dando così il via alla sua campagna per un nuovo mandato di cinque anni. Eletto nel 2021 con il 54% dei voti, Laporta avrà altri tre competitor. L’analisi è de La Derniere Heure. “Víctor Font (53 anni), già battuto cinque anni fa, è il competitor più accreditato. Poi Marc Ciria (46 anni), ex direttore finanziario del club; Xavier Vilajoana (52 anni), imprenditore e promotore immobiliare, e Joan Camprubí Montal (38 anni) sono gli altri tre candidati annunciati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Laporta è un despota: quattro candidati per detronizzare il presidente del Barcellona. Elezioni il 15 marzo Laporta dovrà dimettersi a metà febbraio, il Barcellona ha convocato le elezioni il 15 marzo A metà febbraio, Laporta si dimetterà dalla presidenza del Barcellona, che ha fissato le elezioni per il 15 marzo. Elezioni in Provincia il 15 marzo: “Proroga improbabile”. Centrodestra, quattro candidati in lizza Il 15 marzo si terranno le elezioni in Provincia, con quattro candidati in corsa rappresentanti del centrodestra.