L’aperto negazionismo dell’Ue su Gaza e sulla fine del processo di pace è davvero paradossale

Cristophe Bigot, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Medio Oriente, ha dichiarato che l’UE non riconosce né sostiene la possibilità di una fine negoziata del conflitto tra Israele e Palestina, alimentando così il negazionismo ufficiale dell’Europa sulla possibilità di un processo di pace. Questa posizione, che contraddice le iniziative passate e le risoluzioni internazionali, si differenzia per il silenzio rispetto alle recenti escalation di Gaza e il fallimento degli sforzi diplomatici, lasciando molti a chiedersi se l’Europa stia davvero ancora cercando una soluzione concreta.

di Claudia De Martino A giugno 2025, un diplomatico francese, tale Cristophe Bigot, ha ottenuto il mandato di rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, il cui obiettivo – secondo quanto specificato nella pagina ufficiale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – consisterebbe nel "contribuire attivamente alla risoluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese sulla base di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, in linea con la risoluzione 2334 (2016) dell'Onu". A tal fine, il mandato di Bigot sarebbe quello di mantenere "stretti contatti con tutte le parti coinvolte nel processo di pace, nonché con le Nazioni Unite e altre organizzazioni competenti".