L’anteprima la settimana prossima a Torino Da San Giovanni in Persiceto alla Nba per chiudere con l’ultimo scudetto Belinelli ora è un film | The Basketball Dream

Da sport.quotidiano.net 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Belinelli, l’ex stella della Fortitudo, sta per tornare in Italia per un evento speciale: l’anteprima del suo film

Marco Belinelli, basta la parola. L’ambassador bianconero, classe 1986, ha sempre bruciato le tappe: esordio in serie A a 16, lo scudetto in Fortitudo a 19, la chiamata Nba a 21. E, soprattutto, l’unico italiano ad avere vinto sia la gara del tiro da tre, in occasione dell’All Star Game 2014, sia – nella stessa stagione – il titolo Nba. Marco è tornato in Virtus, ha vinto un paio di scudetti, un’Eurocup e tre Supercoppe e poi, si è ritirato. Fin qui, nulla di nuovo. Solo che l’ex Cinno (ormai è cresciuto, si è sposato con Martina ed è diventato papà di due splendide bambine), ora è anche un film, ’ Marco Belinelli-The Basketball Dream ’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217anteprima la settimana prossima a torino da san giovanni in persiceto alla nba per chiudere con l8217ultimo scudetto belinelli ora 232 un film the basketball dream

© Sport.quotidiano.net - L’anteprima la settimana prossima a Torino. Da San Giovanni in Persiceto alla Nba per chiudere con l’ultimo scudetto. Belinelli ora è un film: "The Basketball Dream»

Lavori sulla pista ciclabile, chiusa la provinciale 38 a San Giovanni Persiceto

Dal 12 al 31 gennaio 2026, la strada provinciale 83 tra via Cento e via Romitta a San Giovanni Persiceto sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Carnevale a San Giovanni in Persiceto 2026, novità nei percorsi e streaming. “Sarà unico”

A San Giovanni in Persiceto il Carnevale torna con alcune novità.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: PrimAnteprima 2026. Il 13 febbraio l’inaugurazione della Settimana delle Anteprime dei vini di Toscana; Ultima settimana per le iscrizioni a scuola 2026/27: come compilare la domanda. Video guida del MIM; Montepulciano: Anteprima del Vino Nobile dal 22 al 23 febbraio. Record di aziende in vetrina; Anteprima del Nobile. Esperti in Fortezza.

l anteprima la settimanaVino, la Settimana delle anteprime toscane da domani a FirenzePartirà domani a Firenze la Settimana delle anteprime di Toscana dedicata al vino. Il debutto al cinema La Compagnia con PrimaAnteprima, dove sarà anche illustrato il report sul comparto vitivinicolo ... ansa.it

l anteprima la settimanaMilano, 12 feb. (askanews) – La Settimana delle Anteprime di Toscana 2026 si apre venerdì...Milano, 12 feb. (askanews) – La Settimana delle Anteprime di Toscana 2026 si apre venerdì 13 febbraio con PrimAnteprima al Cinema La Compagnia di Firenze: l’avvio è previsto alle 10.30 con un conveg ... itacanotizie.it