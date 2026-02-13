L’anteprima la settimana prossima a Torino Da San Giovanni in Persiceto alla Nba per chiudere con l’ultimo scudetto Belinelli ora è un film | The Basketball Dream

Marco Belinelli, l’ex stella della Fortitudo, sta per tornare in Italia per un evento speciale: l’anteprima del suo film

Marco Belinelli, basta la parola. L’ambassador bianconero, classe 1986, ha sempre bruciato le tappe: esordio in serie A a 16, lo scudetto in Fortitudo a 19, la chiamata Nba a 21. E, soprattutto, l’unico italiano ad avere vinto sia la gara del tiro da tre, in occasione dell’All Star Game 2014, sia – nella stessa stagione – il titolo Nba. Marco è tornato in Virtus, ha vinto un paio di scudetti, un’Eurocup e tre Supercoppe e poi, si è ritirato. Fin qui, nulla di nuovo. Solo che l’ex Cinno (ormai è cresciuto, si è sposato con Martina ed è diventato papà di due splendide bambine), ora è anche un film, ’ Marco Belinelli-The Basketball Dream ’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

