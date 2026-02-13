L’annuncio su Modric gela il Milan c’è una rivale temibile per il croato

Luka Modric ha ricevuto un'offerta sorprendente da una rivale per il suo futuro, facendo gelare il Milan e complicando le trattative. Capace di prendere per mano il Milan a 40 anni, il centrocampista croato sarà presto chiamato a scegliere se continuare in Italia o seguire altre strade.

Capace di prendere per mano il Milan a 40 anni, Luka Modric sarà presto chiamato a prendere una decisione riguardante il suo futuro. Milan, futuro in dubbio per Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza con il Milan nel giugno di quest’anno anche se ha a disposizione un’opzione per prolungare fino alla prossima stagione. La decisione, però, spetta proprio al calciatore classe 1985 che potrebbe anche decidere di proseguire altrove. Stando a quanto affermato da Marco Guidi a Milanlive.it, sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche la Dinamo Zagabria di Boban: “Bisogna capire se Modric deciderà di proseguire con il Milan o tornare alla Dinamo Zagabria, squadra dove è cresciuto e potrebbe tornare anche per volere di Boban”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Luka Modric ha raggiunto un importante traguardo nel Milan, eguagliando Zlatan Ibrahimovic nella classifica delle presenze o risultati significativi.

Il direttore sportivo del PSV, Marcel Brands, ha parlato chiaro sul futuro di Ivan Perisic.

Clamoroso Milan, Modric si ritira a fine stagione? C’è l’annuncio!Clamorosa notizia in casa Milan. Luka Modric, centrocampista croato, potrebbe anche ritirarsi. Il calciatore è in scadenza di contratto. spaziomilan.it

Allegri risponde a Chivu: "Milan non inferiore all'Inter", poi l'annuncio sul futuro di Modric Scopri le parole del mister nel 1° commento - facebook.com facebook