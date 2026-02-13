L’anno zero della Lega In Aula ci sarà Cavina L’ex segretario Casalini | Impossibile ripartire

"La Lega non esiste più sul territorio, non c'è possibilità di ripartire". Ne è convinto Marco Casalini, uno che il Carroccio imolese lo conosce bene per averlo guidato come segretario locale per otto anni, dal 2015 al 2023, raccogliendo il testimone proprio da quel Daniele Marchetti che in settimana ha detto addio al partito lasciando anche il Consiglio comunale. Al posto di Marchetti ci sarà Fabiano Cavina, che dopo il recente ingresso di Ilyan Dosi (passato però subito sui banchi di FdI) al posto del dimissionario Riccardo Sangiorgi risulta ora il primo dei non eletti nella lista del Carroccio del 2020.