L' amore al tempo degli Dei | per San Valentino visita guidata al museo Salinas

Per San Valentino, il museo archeologico regionale Salinas organizza una visita guidata intitolata “L’amore al tempo degli Dei: l’Eros nell’antichità”, per far scoprire ai visitatori come gli antichi Greci e Romani interpretavano e celebravano il sentimento più antico e universale.

Per San Valentino visita guidata al museo archeologico regionale Salinas. S'intitola L'amore al tempo degli Dei: l'Eros nell'antichità. Il percorso tra miti, riti e storie del mondo greco antico che prenderà il via sabato, 14 febbraio, alle ore 11.30 per scoprire le molte forme dell'amore: dal desiderio passionale all'amicizia, dall'affetto familiare all'ospitalità. Un'occasione per vivere il museo in modo diverso e lasciarsi ispirare dalle storie d'amore dell'antichità.