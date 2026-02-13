L' America è lontana e la Nato prova ad adattarsi alla nuova realtà

Alla riunione dei ministri della Difesa della Nato di ieri, la Casa Bianca ha inviato il sottosegretario Elbridge Colby invece del segretario alla Guerra Pete Hegseth, perché gli Stati Uniti vogliono dimostrare una posizione più cauta e meno appariscente di fronte alle tensioni con la Russia e la crescente incertezza sulla presenza militare in Europa.

Il nodo degli aiuti all'Ucraina. L'Italia nel 2025 fa peggio di Trump, secondo il Kiel Institute Al vertice dei ministri della Difesa a Bruxelles la Casa Bianca replica il segnale di distanza già visto a dicembre con Rubio. Colby offre rassicurazioni su deterrenza nucleare e articolo 5, ma non dice una parola su Putin. Intanto l'Alleanza accelera il riassetto dei comandi e l'Europa prova a compensare il crollo degli aiuti americani a Kyiv