L' allarme del Comitato Pendolari | Sulla Messina-Siracusa 30mila km-treno cancellati

Il Comitato Pendolari Siciliani denuncia che sulla linea Messina-Siracusa sono stati cancellati oltre 30 mila chilometri di treni negli ultimi mesi, causando disagi enormi ai pendolari. La causa principale, secondo il comitato, sono i continui guasti e le carenze di personale che rallentano o bloccano regolarmente i servizi. Un dettaglio che distingue questa situazione è la presenza di treni storici e non più adeguati alle esigenze attuali, spesso utilizzati ancora in modo massiccio sulla linea.

Prima l'incendio alle "Ciminiere" di Catania, poi i danni del ciclone. Per l'associazione che tutela i viaggiatori si sta vivendo "un'emergenza" Il traffico ferroviario sulla dorsale ionica Messina-Catania-Siracusa è ormai al collasso. Lo denuncia in una nota il Comitato Pendolari Siciliani. "La causa principale dei disservizi sistematici - spiega l'associazione che tutela i viaggiatori - che paralizzano la linea da mesi ha un'origine diversa e specifica. Dal 13 novembre 2025, la circolazione presso la stazione centrale di Catania è fortemente limitata a causa della chiusura di tre fasci di binari su sette, restrizione che impedisce il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze".

