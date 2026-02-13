Ladre in salotto. Il proprietario le fa acciuffare Entrare in casa propria e trovarsi davanti due sconosciute nel soggiorno. È quanto accaduto nelle ultime ore nel quartiere di Arnate, dove un uomo di 45 anni ha sorpreso le ladre mentre rovistavano tra i suoi oggetti e, senza esitazione, le ha inseguite fino alla strada, chiamando subito le forze dell’ordine.

Entrare in casa propria e trovarsi davanti due sconosciute nel soggiorno. È quanto accaduto nelle ultime ore nel quartiere di Arnate. Il proprietario si era assentato per una breve commissione. La porta era chiusa, ma non con le mandate. Al rientro l’uomo si è trovato faccia a faccia con due donne già dentro casa. Le due - una ventottenne italiana già nota alle forze dell’ordine e una sedicenne di origini serbe - avevano già iniziato a rovistare all’interno dell’abitazione. Non solo: si erano impossessate anche delle chiavi di un veicolo parcheggiato all’esterno, pronte con ogni probabilità a completare il colpo e a dileguarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

