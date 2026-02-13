Jim Ratcliffe, il proprietario del Manchester United, ha spiegato che l’immigrazione incontrollata sta creando problemi nel Regno Unito, e lo ha fatto durante un evento pubblico a Manchester, dove ha sottolineato come l’arrivo massiccio di stranieri stia appesantendo i servizi pubblici e il mercato del lavoro. Tra i presenti, anche alcuni rider stranieri hanno confermato la situazione, dichiarando che ormai sono troppi, ma in Italia i vescovi continuano a difendere l’accoglienza senza considerare gli effetti negativi sulla società.

Jim Ratcliffe, patron del Manchester United, tuona contro l’immigrazione. E persino i rider stranieri dicono: «Siamo troppi». Ma la Cei non ci sente. Talvolta è davvero deprimente notare come le sorti dell’Europa e dell’Occidente stiano a cuore a chiunque tranne che alla Chiesa cattolica. Sembra che se ne interessi ad esempio uno come Sir Jim Ratcliffe, ricchissimo proprietario della azienda chimica britannica Ineos e azionista del Manchester United, il quale ha sollevato un vespaio nel Regno Unito per alcune dichiarazioni in materia di immigrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’accoglienza fa solo danni. L’hanno capito tutti tranne i vescovi italiani

Contenuti correlati

Argomenti discussi: I minori migranti sono nel mirino. Così il governo produce solo nuova irregolarità; L’accoglienza fa solo danni. L’hanno capito tutti tranne i vescovi italiani; Treviso, migrante fa domanda di accoglienza ma resta senzatetto per due anni: il Tar gli dà ragione ma lui ormai ha lasciato l'Italia; Il Giorno del Ricordo, l’accoglienza di Pesaro.

Nessuno escluso solo così l'accoglienza è giusta e verala nuova 'inutile strage' della guerra in Ucraina non accenna a finire. Il decisivo «Fermatevi!» di papa Francesco a questa pazzia fratricida sembra ancora non ascoltato dalla realpolitik ... avvenire.it

Stati generali del welfare: accoglienza e sicurezza non riguardano solo le migrazioniA Romagnano la giornata finale della Settimana dell'accoglienza. Con le cooperative sociali trentine che si sono interrogate sul proprio operare E' tra i generatori e decespugliatori della cooperativa ... rainews.it

Il brutto tempo di questi giorni non ci ha risparmiati: la tempesta Harry ha causato dei danni al locale. Per garantire un’accoglienza sicura e al meglio, l’apertura slitta a martedì. Grazie di cuore per la pazienza e la comprensione - facebook.com facebook