Il Carnevale di Fano 2026 ha preso il via oggi con l’allestimento di un vero e proprio laboratorio artistico a cielo aperto, dove gli artisti hanno dato forma a 12 carri allegorici, suddivisi in due categorie, tra tradizione e innovazione.

Il Carnevale di Fano 2026 si conferma un grande laboratorio di creatività con 12 carri allegorici (6 di prima categoria e 6 di seconda), in un equilibrio tra novità e continuità. Tre opere per categoria sono completamente nuove, mentre le altre ripropongono i progetti più apprezzati della scorsa edizione. Il filo conduttore è il cinema, omaggio al Maestro Dante Ferretti, che firma il carro di seconda categoria ’A Fano lo famo strano’, realizzato dall’Associazione Fantagruel. Tra i carri di prima categoria spiccano ’Le voyage dans le cinema’ di Matteo Angherà (Associazione Carnival Factory), ’La testa tra le nuvole’ di Luca Vassilich (Associazione Carnival Factory) e ’Carnevale di Fano Cineoscar’ di Giox & Mauro Chiappa (Associazione Fantagruel). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Laboratorio artistico a cielo aperto. Tra suggestioni e tanta tradizione

La tradizione di Sant’Antonio si conferma con numeri record al corteo, offrendo uno spettacolo a cielo aperto.

