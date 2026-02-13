La Volta Buona pagelle 13 febbraio | il flirt tra Herbert e Martina di Affari Tuoi 8 Fedez cambia 7

Herbert e Martina di Affari Tuoi sono finiti al centro dell’attenzione dopo il loro flirt, che ha scatenato molte reazioni sui social. La trasmissione, trasmessa ieri, ha visto un incremento di ascolti e commenti, mentre Fedez ha deciso di cambiare alcuni aspetti del suo show, ottenendo un punteggio di 7 nelle pagelle di La Volta Buona. Nel frattempo, le notizie su possibili infedeltà continuano a suscitare discussioni tra il pubblico, mentre il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e già divide opinioni.

Infedeltà che fanno discutere e accendono il dibattito, il successo travolgente di Affari Tuoi e il già chiacchieratissimo Festival di Sanremo 2026. Nella nuova puntata de La Volta Buona, in onda su Rai 1 venerdì 13 febbraio, si parla di tutto, senza filtri ma con quel garbo che è la cifra stilistica di Caterina Balivo. La conduttrice attraversa i temi più caldi dell'attualità con curiosità e misura, alternando riflessioni più intime a momenti di leggerezza. E quando in studio arriva Herbert Ballerina, il ritmo cambia: battute improvvise, ironia surreale, siparietti che alleggeriscono anche gli argomenti più spinosi.