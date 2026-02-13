La trincea della fame

La trincea della fame, secondo le denunce, si allarga lungo le rotte migratorie nel Mediterraneo. Luigi, un operatore umanitario, racconta di un sistema ben organizzato che mira ad attirare persone povere e disperate, promettendo loro un futuro migliore, ma poi sfruttandole e, in molti casi, portandole alla morte. Lo scopo di questa rete, spiegano fonti investigative, è trasformare i migranti in carne da cannone, reclutandoli illegalmente dall’Africa e mandandoli in prima linea senza alcuna protezione. È un business crudele che si alimenta sulla sofferen

Africa Adescati su piattaforme russe con lucrose offerte di lavoro, truffati da contratti in cirillico, spediti a forza sul fronte: sono 1.400 gli africani costretti a combattere in Ucraina. Ecco le storie dei keniani «C'è un vero e proprio sistema per adescare le persone e poi ucciderle, un programma per reclutare illegalmente gente di origine africana e trasformarla in carne da cannone».

