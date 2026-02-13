Pescara - La trappola della ballerina svuota i conti: l’allarme a Pescara cresce nel capoluogo adriatico l’ondata di truffe digitali che colpisce contatti reali. Una richiesta urgente di denaro, un messaggio che sembra arrivare da un conoscente, un tono familiare. Questa volta, a cadere nella trappola è stata una giovane residente, che ha inviato soldi dopo aver ricevuto un messaggio da una presunta ballerina, coinvolta in un inganno che sfrutta la sua immagine per convincere le vittime a fare bonifici.

Pescara - Finti concorsi di danza, codici WhatsApp e richieste urgenti di bonifici: cresce nel capoluogo adriatico l’ondata di truffe digitali che colpisce contatti reali Una richiesta urgente di denaro, un messaggio che sembra arrivare da un conoscente, un tono familiare. È così che prende forma la cosiddetta “truffa della ballerina”, un raggiro che nelle ultime settimane ha colpito anche Pescara e diversi centri dell’area vestina. Tutto inizia con un link a un presunto concorso di danza: cliccando e inserendo un codice di verifica, l’utente consegna inconsapevolmente l’accesso al proprio account WhatsApp ai truffatori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

I Carabinieri di Napoli hanno lanciato un allarme per un nuovo modo di truffare online.

Da febbraio 2026, aumentano le segnalazioni di una nuova truffa su WhatsApp chiamata “truffa della ballerina”.

