La Toscana dei matrimoni piace sempre di più Vip e non solo ecco le location preferite per il sì

La crescente popolarità dei matrimoni in Toscana deriva dalla sua capacità di attrarre sia celebrità sia coppie comuni. La regione, famosa per le sue ville storiche e paesaggi incantevoli, si conferma come meta preferita per le nozze. In particolare, le location più richieste sono le tenute immerse tra vigneti e le ville rinascimentali, che offrono ambientazioni uniche per il giorno più importante. Questo trend non solo porta celebrità e turisti, ma stimola anche l’economia locale, prolungando i soggiorni e distribuendo i visitatori durante tutto l’anno.

Firenze, 13 febbraio 2026 – I matrimoni organizzati in Toscana continuano a dimostrarsi un potente motore turistico, capace di favorire soggiorni più lunghi, valorizzare il territorio e distribuire i flussi lungo l’intero arco dell’anno. Nel 2025 la regione ha ospitato più di 2.860 matrimoni di coppie straniere, c on un incremento del 4,8 per cento rispetto al 2024 e un aumento delle presenze pari al 10,5 per cento. I dati e le tendenze del wedding tourism sono stati presentati oggi a Palazzo Medici Riccardi da Fondazione Destination Florence e Centro Studi Turistici di Firenze, alla quale ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo del Comune di Firenze, Jacopo Vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

