La svolta di Bruxelles arriva con Antonio Villafranca, vicepresidente dell’Ispi, che afferma:

Roma, 13 febbraio 2026 – “ It’s now or never. Adesso o mai più". Per Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca dell’Ispi e co-head dell’Osservatorio Europa e governance globale, l’Ue si trova di fronte a una scelta obbligata. “L’unico modo per l’Europa di non soccombere è passare da una confederazione a una federazione di Stati, diventare una potenza”. I leader Ue riuniti in Belgio per il summit sulla competivitia' Condivide il monito lanciato da Mario Draghi? “In Italia, come in molti altri Paesi europei, continuiamo a dividerci tra euroscettici e euroentusiasti. Draghi dice, invece, che ora è il tempo di essere europragmatici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La svolta di Bruxelles. L’analista e gli scenari: “Dobbiamo diventare una federazione di Stati"

