La strada sprofonda la colpa è delle fogne rotte | scattano i lavori urgenti

La strada in via Mura si è improvvisamente sprofondando, e le cause sono state individuate nelle fogne rotte. Sono partiti i lavori di risanamento della fognatura, dopo che le video ispezioni di Hera hanno mostrato perdite e danneggiamenti nei sottoservizi. L’intervento arriva dopo che il Comune aveva chiesto controlli urgenti a causa dell’aggravarsi degli avvallamenti del piano stradale, che avevano già iniziato a creare problemi alla viabilità. Durante le verifiche, è emerso che le tubature vecchie e corrose avevano causato il cedimento del manto stradale, rendendo necessarie le operazioni

L'intervento arriva dopo le video ispezioni effettuate da Hera ai sottoservizi, richieste dal Comune a seguito dell'aggravamento degli avvallamenti del piano stradale Sono partiti i lavori di risanamento della fognatura in via Mura. L'intervento arriva dopo le video ispezioni effettuate da Hera ai sottoservizi, richieste dal Comune a seguito dell'aggravamento degli avvallamenti del piano stradale di via Mura: l'attività di controllo ha evidenziato lo sfondamento di un tratto della rete delle acque bianche e di una parte di quelle nere. Da qui l'immediato avvio dei lavori volti al rifacimento della conduttura, e la necessità della chiusura del tratto di strada tra piazza Gori e corso Vendemini al traffico veicolare.