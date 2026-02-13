Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha scelto di sfoggiare gli halo hair prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un look che ha richiesto cinque ore di lavoro. La medaglia d’oro, nota per la sua tecnica impeccabile, ha deciso di cambiare acconciatura per distinguersi sulla pista di ghiaccio. Il risultato finale ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno commentato positivamente la sua scelta di stile.

Alysa che oggi ha vent'anni, nel 2019 e a soli 13 anni, è diventata la più giovane campionessa nazionale di sempre e la prima donna statunitense a eseguire tre tripli axel in gara, il salto più difficile e tecnico, caratterizzato dall'essere l'unico ad avere uno stacco in avanti. L'anno successivo, è diventata la prima a eseguire un salto quadruplo in gara. È entrata nella squadra olimpica nel 2022, si è classificata sesta a Pechino, poi si è ritirata a 16 anni. Adesso, Milano Cortina 2026 decreta il suo ritorno, ma alle sue condizioni. Da tre anni, ha raccontato a NBCChicago ha iniziato ad aggiungere alle sue performance eccellenti un dettaglio di stile fuori dal comune, una fascia di capelli chiari sulla chioma scura, look descritto come halo hair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alcune medaglie sono cadute a terra.

La pattinatrice giapponese Kaori Sakamoto ha catturato ancora una volta l’attenzione, questa volta con un video che fa il giro dei social.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Hamnet , la storia vera di Shakespeare e il figlio dietro il film candidato a 8 premi Oscar; Chi è Virginia Giuffre: la storia dietro il caso Epstein; La nuova funzionalità di Spotify ti consente di esplorare la storia dietro la canzone che stai ascoltando; Giochi Olimpici Invernali 2026: la storia dietro il design delle splendide divise Olimpiche di Haiti.

San Valentino e la vera storia dietro la festa degli innamoratiLe vicende storiche e le antiche tradizioni che hanno dato vita al 14 febbraio, tra la scelta di un sacerdote e la nascita del primo messaggio d'amore ... 105.net

La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026Le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza e immediatezza. Tina e Milo, i due ... funweek.it

Breezy Johnson, Alysa Liu e Lucia Dalmasso: le campionesse olimpiche raccontano le loro disavventure con le medaglie - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026, rotte medaglie di Breezy Johnson, Alysa Liu e Lucia Dalmasso, difetto nel laccio a cui si aggancia disco - VIDEO x.com