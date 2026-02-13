La storia di Yus a Officina Badoni

Yussuf, un giovane rifugiato somalo, ha raccontato questa mattina a Officina Badoni il suo lungo e difficile viaggio verso l’Italia, spezzato da violenze e pericoli lungo il cammino.

Officina Badoni ospita la testimonianza di Yussuf: un viaggio di dolore, resistenza e speranza. Il 19 febbraio, presso Officina Badoni, si terrà una serata dedicata al tema delle migrazioni, della memoria e della dignità umana. L’evento è organizzato dall’Associazione Ogvn e dell’associazione culturale R-Evolution, in collaborazione con ResQ Valmadrera. Ad accompagnare questo momento, l’artista Gianluca Perri, in arte d.mace10, realizzerà un’opera pittorica dal vivo, lasciando che colori e forme nascano in dialogo con le parole di Yussuf. Un gesto artistico e simbolico, che trasformerà la testimonianza in immagine, emozione e memoria condivisa.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ieri all'Officina Badoni di Lecco è stato presentato il libro che ripercorre i 250 anni della storia dell'azienda, oggi diventata "bergamasca".

