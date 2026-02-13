Il nome di Marco Bianchi è legato a una vittoria storica dell’Italia nel cricket, perché lavora come pizzaiolo a Lucca e ha deciso di portare avanti la sua passione anche durante il tempo libero. La sua presenza in campo ha sorpreso molti, dato che si tratta di un appassionato autodidatta che si allena tra una preparazione di pizze e l’altra, con l’obiettivo di migliorare il suo gioco. La sua storia dimostra come qualcuno possa inseguire un sogno sportivo senza farne una professione.

Lucca, 13 febbraio 2026 – C’è una bella storia dietro al memorabile esordio dell’Italia del cricket di lunedì scorso in una coppa del mondo T20 e alla prima storica vittoria, ottenuta contro il Nepal a Mumbai, per capirsi una terra dove si parla di sport nazionale. Dove i giocatori di cricket guadagnano quanto i calciatori da noi (e anche di più), perché se in Italia è uno sport semi sconosciuto, in India e dintorni è una religione. E nel mondo ha tanti appassionati da tallonare proprio il calcio come sport più popolare del mondo. Ebbene, in questa nazionale italiana che sotto lo sguardo attento anche del “Sandokan” Kabir Bedi,ha vinto contro il Nepal, c’è un lanciatore che è una stella azzurra e si chiama Crishan Kalugamage, arrivato in Italia dallo Sri Lanka a 15 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stella azzurra del cricket? Fa il pizzaiolo a Lucca

Approfondimenti su lucca stella

In questa giornata di terza categoria, il colpo Stella Azzurra si è verificato con le vittorie di Vatra e Sporting Lugo, entrambe per rinvio a causa di impraticabilità di campo.

Ultime notizie su lucca stella

Argomenti discussi: Roma, rissa alla partita di basket under 14: i genitori invadono il campo, spintoni e pugni contro i giocatori; Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocità; Stella Azzurra WeCom Ortoetruria sul parquet del Caiazzo per allungare la serie positiva; Rissa sul campo di basket a Roma: genitore entra dagli spalti e colpisce il giocatore in una partita giovanile.

Serie B - Viterbo: la Stella Azzurra convince contro la Klass SennoriTerza gara del girone di ritorno e terzo successo consecutivo nel 2026 per la WeCom-Ortoetruria che supera con un perentorio 79-60 la Klass Sennori e sale al terzo posto in classifica generale. Buona. pianetabasket.com

Roma, rissa sul campo da basket della Stella Azzurra: il videoInsulti e pugni sul campo da basket del club Stella Azzurra a Roma: durante una partita di Eybl tra Buba Basket e Academy Istanbul è scattata una rissa che ha coinvolto i genitori presenti, con uno di ... msn.com

. . Sicuramente uno degli aperitivi di qualità migliori di Lucca. Bel Tagliere preparato sul momento. Chiude alle 21.00 Pasticceria Stella Aperitivo da 8-9 € Via Pisana 50 Lucca 0583 582666 - facebook.com facebook