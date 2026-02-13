La Sp della Diga di Tarsia è incompleta e pericolosa | l' asfalto ‘divora’ pneumatici e snerva l' utenza | Siamo esausti s' intervenga presto!

La Sp della Diga di Tarsia è diventata un problema serio per i residenti e gli automobilisti: l’asfalto incompleto e sconnesso, che ormai ‘divora’ gli pneumatici e provoca continue forature, rende pericolosa la strada. Questa mattina, un’auto con le quattro frecce accese e uno pneumatico squarciato si è fermata poco più avanti rispetto al carro attrezzi parcheggiato sul ciglio, circondato da tre birilli, un triangolo d’emergenza e l’asfalto che si sgretola sotto le ruote. I cittadini chiedono interventi immediati, perché la situazione sta diventando insostenibile.

Un carro attrezzi costeggiato sul ciglio della strada, tre birilli e un triangolo d'emergenza a circoscrivere la zona e un'auto ferma - poco più avanti - con le quattro frecce accese e uno pneumatico squarciato. Una scena ben nota a chi percorre quotidianamente la Strada provinciale 197, quella della “diga di Tarsia” che conduce verso Corigliano Rossano. Ogni giorno e a ogni ora, centinaia di pendolari la percorrono in autonomia per raggiungere il centro più grande della provincia di Cosenza (o che percorrono il tratto in direzione opposto per raggiungere il capoluogo): docenti delle scuole ioniche, principalmente, ma anche altre professionalità che percorrono quei 2-3 chilometri di strada dissestata in apnea con la paura di non riuscire a scansare quello o quell'altro cratere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sp della Diga di Tarsia è incompleta e pericolosa: l'asfalto ‘divora’ pneumatici e snerva l'utenza: “Siamo esausti, s'intervenga presto!” Approfondimenti su diga tarsia Città d’asfalto: quando la metropoli divora i suoi angeli – Recensione Inaugurata nuova bretella tra la Sp 21 e la Sp 24 a Isola della Scala È stata inaugurata la nuova bretella stradale che collega la Sp 21 alla Sp 24 ad Isola della Scala. Ultime notizie su diga tarsia Argomenti discussi: SP 197 della diga di Tarsia: segnali positivi per il completamento della galleria; Diga, sì a varianti stradali di alleggerimento; La tracimazione della diga di Ridracoli, il video: La prima del 2026, in anticipo rispetto alla media; Tutto fermo: torre piloti e cantieri della diga desolatamente vuoti. La Sp della Diga di Tarsia è incompleta e pericolosa: l'asfalto ‘divora’ pneumatici e snerva l'utenza: Siamo esausti, s'intervenga presto!Un carro attrezzi costeggiato sul ciglio della strada, tre birilli e un triangolo d'emergenza a circoscrivere la zona e un'auto ferma - poco più avanti - con le quattro frecce accese e uno pneumatico ... gazzettadelsud.it SP 197 della diga di Tarsia: segnali positivi per il completamento della galleriaL’associazione A mano a mano APS accoglie con favore la ripresa dei lavori su un’infrastruttura strategica per la Sibaritide e la Sila Greca ... ecodellojonio.it Voglio fare un appello urgente, ma i politici che si recano verso Cosenza e transitano per la strada di Tarsia, hanno visto com’è ridotto il manto stradale! Molto traffica dai cittadini della cosiddetta terza città della Calabria, per via che si recano nel capoluogo p - facebook.com facebook