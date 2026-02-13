La sobrina nieta de Gina | la Spagna celebra il trionfo di Francesca Lollobrigida con un omaggio all’attrice

Francesca Lollobrigida, nipote di Gina, ha conquistato il pubblico spagnolo durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, grazie alla sua vittoria sui 5000 metri di speed skating. La gara, motivata dalla sua determinazione e dal talento dimostrato, ha attirato l’attenzione anche dei media internazionali, che hanno sottolineato come questa impresa abbia fatto di lei la protagonista indiscussa di questa edizione. Un dettaglio che ha colpito particolarmente gli spettatori spagnoli è stato il suo gesto di saluto durante la premiazione, un segno di rispetto verso le radici familiari e la storia di

L'impresa firmata da Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha avuto una vasta eco mediatica anche all'estero: il trionfo sui 5000 metri, dopo essersi già imposta sui 3000 metri, ha reso la fuoriclasse romana la vera reginetta dello speed skating in questa edizione dei Giochi ed è diventata giustamente un personaggio. Ci soffermiamo sul titolo indubbiamente curioso scelto da Marca, la testata quotidiana spagnola di riferimento in ambito sportivo: " La sobrina nieta de Gina Lollobrigida gana su segundo oro olimpico ". Traduciamo: " La nipote di secondo grado di Gina Lollobrigida vince il suo secondo oro olimpico ".