La simpatia del ‘Polpo’ | Un’emozione e un’identità che rappresenta tutti

Se lo vedi passeggiare in giro per Viareggio con il suo fedele cagnolino Snoopy, quasi viene immediato chiamarlo ‘Polpo’, un soprannome che gli ha dato la gente del quartiere e che lui stesso ha accettato con un sorriso. La sua presenza, semplice e spontanea, rappresenta un simbolo di quella quotidianità fatta di piccole abitudini e affetti, che distingue questa zona della città.

Se lo vedi passeggiare in giro per Viareggio, sempre accompagnato dal suo fedele cagnolino Snoopy, quasi viene immediato chiamarlo ‘ Polpo ’ e se non lo farai tu lo farà qualcun altro. Del resto quel vestito, con i tentacoli che cadono lungo il suo corpo da omone, ce l’ha cucito addosso come una seconda pelle. Lui è Mario Bindi, autore, musicista, attore, soprattutto da quasi 40 anni maschera del Carneval Darsena. Mario da quanto ricopri questo ruolo? "Dal 1988, quando il presidente di allora Gianpaolo Puccetti mi chiese di recuperare in maschera il simbolo del Rione". Come è nata l’idea di mascherarsi? "I vertici del comitato, quando mi videro alto e robusto mi dissero: ‘saresti un bel Polpone’ e cosi fu". 🔗 Leggi su Lanazione.it

