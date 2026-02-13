La siglia sindacale Fiom entra in tre realtà aziendali del padovano

Da padovaoggi.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sigla sindacale Fiom ha ottenuto nuovi iscritti in tre aziende metalmeccaniche del padovano, un segnale chiaro di un crescente interesse tra i dipendenti. Durante le recenti elezioni per rinnovare le rappresentanze, molti lavoratori sono usciti dalle urne con l’intenzione di far sentire la loro voce. In particolare, in una delle aziende, la partecipazione è salita del 15% rispetto alle precedenti consultazioni, dimostrando un fermento che coinvolge anche i giovani.

Stiamo parlando della Sidergas di Santa Caterina d’Este, la Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems Spa di Padova e la Spami di Piombino Dese Le recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali in tre diverse aziende metalmeccaniche del nostro territorio registrano un risultato che parla di partecipazione e di una rinnovata voglia di protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori. In un tempo in cui troppo spesso chi lavora viene considerato un mero ingranaggio del sistema, queste elezioni dimostrano che la democrazia può e deve superare i cancelli delle fabbriche per dare sostanza ai principi della nostra Costituzione.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

