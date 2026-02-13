La siglia sindacale Fiom entra in tre realtà aziendali del padovano

La sigla sindacale Fiom ha ottenuto nuovi iscritti in tre aziende metalmeccaniche del padovano, un segnale chiaro di un crescente interesse tra i dipendenti. Durante le recenti elezioni per rinnovare le rappresentanze, molti lavoratori sono usciti dalle urne con l’intenzione di far sentire la loro voce. In particolare, in una delle aziende, la partecipazione è salita del 15% rispetto alle precedenti consultazioni, dimostrando un fermento che coinvolge anche i giovani.

Stiamo parlando della Sidergas di Santa Caterina d'Este, la Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems Spa di Padova e la Spami di Piombino Dese Le recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali in tre diverse aziende metalmeccaniche del nostro territorio registrano un risultato che parla di partecipazione e di una rinnovata voglia di protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori. In un tempo in cui troppo spesso chi lavora viene considerato un mero ingranaggio del sistema, queste elezioni dimostrano che la democrazia può e deve superare i cancelli delle fabbriche per dare sostanza ai principi della nostra Costituzione.