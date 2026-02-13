Negli Stati Uniti, l’indottrinamento nelle scuole ha portato i giovani a credere che l’America sia radicata nel razzismo sistemico. La causa di questa convinzione sembra essere l’approccio adottato da alcuni programmi educativi, che hanno accentuato le tematiche sociali e le discriminazioni. Un esempio concreto sono le lezioni che dipingono la storia americana come un percorso di oppressione, lasciando poco spazio a punti di vista diversi.

Negli Usa, l’indottrinamento tra i banchi ha convinto i ragazzi che l’America sia «sistemicamente» razzista. Da noi, già ai tempi di Ramelli si spaccavano le teste dei dissenzienti. Era questo il progetto del Sessantotto: trasformare la propaganda in senso comune. Uno studio condotto negli Stati Uniti nel 2022 mostra il peso crescente e opprimente che la scuola esercita sugli studenti. Secondo i dati, grazie alla scuola, una larga maggioranza degli studenti americani considera gli Stati Uniti un Paese sistemicamente razzista: si parla diffusamente di «privilegio bianco» e di convinzioni inconsce negative nei confronti dei neri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La scuola non educa i nostri figli: li rieduca

