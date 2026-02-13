La scissione di Vannacci apre la resa dei conti nella Lega | Salvini al capolinea? Gli scenari

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, provocando tensioni tra i membri del partito. La sua uscita potrebbe indebolire ulteriormente la presenza del partito al Nord, dove il consenso è già in calo. Vannacci ha annunciato che si candiderà con un nuovo movimento, puntando a conquistare gli elettori tradizionalmente leghisti. La mossa ha già acceso discussioni tra gli alleati di Salvini, che temono ripercussioni sulle future alleanze elettorali.

La possibile scissione di Roberto Vannacci viene letta da una parte della vecchia guardia della Lega come un’opportunità per un partito che, soprattutto al Nord, ha perso consenso e identità. Dopo mesi di tensioni interne e polemiche, l’uscita del generale potrebbe rappresentare – per alcuni – la fine di quella che era stata definita “un’anomalia”. L’addio di Vannacci rischia però di aprire una fase delicata, con un inevitabile regolamento di conti attorno alla leadership di Matteo Salvini. I flussi elettorali e il peso su FdI. Secondo un sondaggio realizzato da Izi e presentato nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira” su La7, la base elettorale potenziale di Vannacci si colloca prevalentemente nell’area della destra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

Il governo di Giorgia Meloni si prepara a chiedere la fiducia in Parlamento, mentre all’interno della Lega esplodono le tensioni sulla posizione sull’Ucraina.

Salvini su Vannacci: Nessuna resa dei conti, errori di squadra

