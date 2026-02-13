A Crans-Montana, un operaio ha incriminato i fratelli Moretti per aver rifiutato di installare la schiuma ignifuga nel locale Le Constellation, sostenendo che il costo troppo elevato li avrebbe spinti a rinunciare.

A pochi giorni dalla tragedia che ha devastato il locale Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone nella notte di Capodanno, una segnalazione cruciale sarebbe rimasta ai margini dell’inchiesta. È quella inviata il 3 gennaio da Robert Borbiro, artigiano che nel 2016 partecipò alla realizzazione degli arredi del locale su incarico dei coniugi Moretti. Nella comunicazione indirizzata agli investigatori svizzeri, l’uomo spiegava di aver proposto, in fase di conferma dell’ordine, un rivestimento in schiuma ignifuga per l’intero ambiente. Una soluzione, sosteneva, scartata dai Moretti per ragioni economiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La schiuma ignifuga? Dissero che costava troppo". Un operaio inguaia i Moretti

In questo testo si analizzano le conseguenze di una decisione economica presa nel 2015, che potrebbe aver portato a gravi conseguenze.

In un incidente che ha causato vittime e feriti, emergono dettagli sulla scelta dei materiali di ristrutturazione.

