La rivoluzione digitale può creare nuove disuguaglianze Gli anziani i più colpiti

Una recente analisi mostra che la rapida diffusione della tecnologia digitale sta accentuando le differenze tra le persone. Le persone anziane sono le più colpite, perché trovano difficile adattarsi ai nuovi strumenti online per accedere ai servizi sanitari e pubblici. Un esempio concreto è il calo delle visite di anziani agli uffici pubblici, che preferiscono affidarsi al digitale senza riuscirci sempre.

L'allarme di Auser Lecco"Senza formazione adeguata, la digitalizzazione può escludere i cittadini più fragili. A partire da sanità e servizi" La digitalizzazione dei servizi sanitari e pubblici rischia di creare una cittadinanza a due velocità, lasciando indietro proprio le persone più fragili. L'allarme arriva da Auser Lecco, che da tempo è impegnata nel contrasto all’esclusione digitale degli anziani. "La rivoluzione digitale sta trasformando la realtà sociale e il welfare - evidenzia Claudio Dossi, presidente di Auser Lecco - e la formazione degli anziani è fondamentale. Il costante invecchiamento della popolazione rappresenta infatti una grande sfida e il digitale, se rivolto agli anziani senza un adeguato accompagnamento, può creare dei rischi".🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il rapido invecchiamento della forza lavoro in Italia rappresenta una sfida crescente per molte aziende, in particolare per le piccole e micro-imprese.

Argomenti discussi: EDITORIALE: restare umani al tempo dell’Intelligenza artificiale; Intelligenza Artificiale e Lavoro: L’Italia alla Sfida della Trasformazione Digitale; IA generativa nel marketing: strategia oltre la tecnica; Rivoluzione digitale del FVG. Callari, ‘tante opportunità di crescita economica e sociale’.

