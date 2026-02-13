La rivelazione di Ziliani sul mercato del Napoli | FIGC nel mirino

Paolo Ziliani ha scoperto che il mercato del Napoli è sotto osservazione della FIGC, a causa di una gestione finanziaria poco trasparente. La sua analisi mostra come i bilanci della Serie A al 30 giugno 2025 rivelino un debito complessivo di quasi cinque miliardi di euro. Tra le cause di questa situazione, ci sono le spese eccessive e le strategie di investimento dei club italiani. Un esempio concreto è il caso di alcuni trasferimenti costosi che non hanno portato ai risultati sperati.

IL PARADOSSO DEI CONTI. Paolo Ziliani ha puvbblicato un'analisi approfondita sui bilanci della Serie A al 30 giugno 2025 svela uno scenario inquietante: il calcio italiano ha accumulato un indebitamento lordo di 4,89 miliardi di euro. Le "super potenze" sono in rosso profondo: Juventus (740 milioni di debiti), Inter (660 milioni) e Roma (611 milioni). In questo disastro, il Napoli rappresenta un'anomalia virtuosa: zero debiti finanziari netti e una liquidità di cassa mostruosa pari a 174 milioni di euro. Tuttavia, la FIGC ha paradossalmente sanzionato proprio il club di De Laurentiis, bloccando il mercato per aver "osato" investire il proprio patrimonio, mentre le rivali indebitate continuano a operare grazie a manovre finanziarie opache.