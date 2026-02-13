La risposta a un paese in difficoltà | nasce Progetto Cervinara

A Cervinara, un piccolo paese in provincia di Avellino, nasce

Progetto Cervinara è una proposta civica, aperta a tutte le sensibilità politiche, culturali e sociali che condividono un obiettivo comune: rimettere Cervinara in cammino Progetto Cervinara nasce da una consapevolezza semplice ma profonda: il nostro Paese attraversa una fase difficile e non possiamo più limitarci a osservare i problemi senza assumere la responsabilità di affrontarli. Le parole di chi esprime amarezza, di chi teme che il Paese si stia lentamente svuotando, non possono restare senza risposta. Non rappresentano un atto di accusa, ma un richiamo alla responsabilità collettiva. Progetto Cervinara nasce anche per dare risposta a questo richiamo: trasformare la preoccupazione in impegno, la rassegnazione in partecipazione, la critica in proposta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In vista delle prossime elezioni comunali a Cervinara, nasce “Progetto Cervinara”, un’iniziativa che punta a un approccio diverso alla politica locale.

Nel cuore di Cervinara, il Borgo Castello si anima con

Invito all’incontro di presentazione – Cantieri di narrazione 30 gennaio 2026, ore 17.00 I.O. “F. De Sanctis”, Cervinara SannioIrpinia LAB APS, capofila del progetto Cantieri di Narrazione, invita famiglie e comunità a un incontro dedicato a conoscere - facebook.com facebook