La ricetta di San Valentino con il gorgonzola novarese | il piatto di chef Mainardi con il Palzola piccante

Il cuoco Andrea Mainardi ha deciso di usare il gorgonzola novarese per creare un piatto speciale di San Valentino, motivato dalla voglia di sorprendere con sapori intensi. Per questa ricetta, ha scelto il Palzola piccante, un formaggio che dà un tocco deciso e originale. La preparazione si sviluppa tra ingredienti semplici e tecniche rapide, ideali per una cena romantica a casa.

Il gorgonzola novarese protagonista di una nuova ricetta di chef Andrea Mainardi, questa volta per San Valentino. Un piatto pensato per una cena tra innamorati, preparato con la versione al peperoncino del gorgonzola Palzola: "Nidi di patate croccanti con crema Palfuoco". Una ricetta semplice, adatta come antipasto o finger food, in cui la croccantezza della patata incontra la cremosità dell'erborinato, con una nota piccante che accompagna il piatto. Il procedimento per prepararla è spiegato da chef Mainardi in un reel Instagram, realizzato in collaborazione con Palzola. IngredientiPer i nidi800 g di patate80 ml circa di latte interoSaleNoce moscataOlio extravergine di olivaOlio di semi per friggere Per la farcitura e la finitura150 grammi di Crema Palfuoco Palzola o 150 grammi di Palfuoco PalzolaErba cipollinaPeperoncino in fili (facoltativo) ProcedimentoLessare le patate, pelarle e schiacciarle ancora calde.🔗 Leggi su Novaratoday.it Gnocchi al gorgonzola novarese: la nuova ricetta di chef Mainardi con il Palzola dolce Gli gnocchi al gorgonzola novarese di chef Mainardi sono un piatto semplice ma ricco di sapore. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La lista dei dolci speciali per San Valentino 2026 da scovare nelle pasticcerie di Roma; Olivette di Sant’Agata: ricetta della dolceria Agatina a Catania; A Viaggio in Liguria Carnevale e San Valentino: passeggiate, ricette, maschere La puntata; Segnalazione furto timbri e ricettario del medico. Sushi per due, la ricetta di Andrea Mainardi per la cena di San ValentinoLa ricetta di Andrea Mainardi del sushi per due. E' il piatto di oggi 13 febbraio 2026 da E' sempre mezzogiorno per San Valentino ... ultimenotizieflash.com La ricetta del dolce degli innamorati di Alessandro Borghese: «Per me l’amore è istinto, è fuoco… è rock & roll»Un dolce in limited edition, disponibile nel ristorante veneziano di Alessandro Borghese solo per la sera di San Valentino. Oppure, da preparare a casa, con questa ricetta firmata dallo chef, che ci r ... vanityfair.it Buon San Valentino a tutti! Sul nostro sito trovate tante card digitali a tema da condividere con i vostri cari. #cuorfolletto #portalebambini #educationispower #sanvalentino facebook Cosa vedere a San Valentino 2026: dai grandi classici romantici tornati al cinema alle nuove serie tv, ecco i titoli perfetti per celebrare la giornata degli innamorati x.com