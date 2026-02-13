La ricetta di mister Fiale | Decisivo l’aspetto mentale

Mister Fiale, allenatore con vent’anni di esperienza nel calcio, ha condiviso la sua ricetta per il successo, sottolineando che “decisivo è l’aspetto mentale”. Durante un’intervista rilasciata ieri, ha spiegato come la forza della mente possa fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta, soprattutto in categorie come la serie C1 e C2, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Un dettaglio che distingue la sua opinione è l’enfasi sulla preparazione psicologica come elemento fondamentale per affrontare le pressioni e le sfide del campo.

Una vita nel calcio con vent’anni di carriera, la stragrande maggioranza di questi in serie C1 e serie C2. Milanese di nascita, ma viareggino acquisito, perché in bianconero ha vissuto dieci stagioni da leader in campo, guidando la difesa, e fuori, divenendo leggenda con oltre 200 presenze. Lui è Lorenzo Fiale, il nuovo allenatore del Viareggio dopo l’esonero di Vangioni. Lorenzo sei emozionato? "E come potrei non esserlo. Viareggio è casa mia. Qui vivo e lavoro, poi al Marco Polo Sports Center allenavo già una squadra giovanile. Adesso ho alzato l’asticella". Ti aspettavi questa chiamata? "No, ma per il Viareggio si fa questo ed altro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

