La rete verde è arrivata anche a Trezzo, dove ieri sono stati piantati i primi alberi nel parco di Villa Greppi, segnando l’inizio ufficiale del progetto Forestami in questa zona.

Anche Trezzo entra nella famiglia di Forestami, la rete verde di Città Metropolitana che ha l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi sul territorio entro il 2030. La città ha sottoscritto il patto con l’ex provincia, "un’occasione per rafforzare il nostro territorio e promuovere una nuova cultura della sostenibilità – dice il sindaco Diego Torri -. Anche in ambito ambientale, ciascun comune da solo può fare ben poco, è necessario e urgente unire risorse e idee. Spero che la lezione in arrivo da questa esperienza possa essere estesa ad altre iniziative". "Con l’adesione a Forestami – aggiunge Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente – facciamo un passo importante verso una città più verde e più vivibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nella legge di Bilancio sono stati assegnati 350mila euro per l'installazione della rete fognaria nel tratto vastese della Via Verde.

